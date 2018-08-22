Bingöl’deki feci kazada ölü sayısı 6’ya yükseldi

Kaza, Bingöl-Solhan yolu Şeref mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Solhan’dan Elazığ’a bir yakınlarının taziyesine gitmek üzere yola çıkanları taşıyan 23 K 2946 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen 46 D 9898 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinden ambulanslarla alınarak Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri daha yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 6’ya yükselirken, 9 yaralının tedavisinin devam ettiği bildirildi.