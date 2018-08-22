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22 Ağustos 2018 17:23

Bingöl’deki feci kazada ölü sayısı 6’ya yükseldi

Bingöl’de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 6’ya yükseldi.

Bingöl’deki feci kazada ölü sayısı 6’ya yükseldi

22 Ağustos 2018 17:23


Kaza, Bingöl-Solhan yolu Şeref mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Solhan’dan Elazığ’a bir yakınlarının taziyesine gitmek üzere yola çıkanları taşıyan 23 K 2946 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen 46 D 9898 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinden ambulanslarla alınarak Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri daha yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 6’ya yükselirken, 9 yaralının tedavisinin devam ettiği bildirildi.




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