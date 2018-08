Bingöl’deki kazada ölen 8 kişiden 5’inin cenazesi defnedildi

Kazada diğer araçta ölen 3 kişinin ise Kahramanmaraş’ta toprağa verileceği bildirildi.

Kaza, dün öğleden sonra Bingöl-Solhan Şeref Meydanı mevkiinde meydana geldi. Eyüp Yıldırım idaresindeki 46 D 9898 plakalı otomobil, Elazığ’da ölen yakınlarının taziyesine gidenlerin bulunduğu 23 K 2946 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde Solhan Devlet Hastanesi morgundan alınan ve akraba olan Zeki (65), Caner (11) ve Güler ile eşi Muzaffer Eden’in cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Solhan Bazman Mezarlığında yan yana toprağa verildi. Kazada yaralanan ve kaldırıldığı Elazığ’daki hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Eda Eden’in cenazesi ise Elazığ’ın Yazıkonak beldesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Otomobilde hayatını kaybeden Eyüp Yıldırım, Mirza Yıldırım, Adalet Aslaner’in cenazelerinin Kahramanmaraş’ta toprağa verileceği bildirildi.

Kazada hayatını kaybedenlerden Eden ailesi için Solhan ilçesi Yeni Mahalle’de taziye kuruldu. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da taziye ziyaretinde bulunarak acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Çok elim bir kaza yaşadığına değinen Yılmaz, "Cenab-ı Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Elden bir şey gelmiyor. Gidenlere yapılacak şey ancak onların arkasından güzel dua etmektir. Tabi geleceğe dönük olarak da hepimiz çok dikkatli olmak zorundayız. Kurallara dikkat etmek zorundayız. Bir can her şeyden daha değerli. Varsın bir yere birkaç dakika geç gidelim, varsın bazı şeyler aksasın ama can her şeyden daha kıymetlidir bundan hepimiz dersler çıkaralım" ifadelerini kullandı.