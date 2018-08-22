Bingöl’deki kazada ölen 8 kişinin isimleri belli oldu

Kaza, bugün öğleden sonra Bingöl- Solhan yolu Şeref mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Solhan’dan Elazığ’daki taziyeye gitmek için yola çıkan 23 K 2946 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen 46 D 9898 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 8 kişi öldü 6 kişi ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ise belirlendi. Ölenlerden kamyonette bulunanların Solhan ilçe nüfusuna kayıtlı aynı aileden Caner (19), Eda (7), Muzaffer (37), Zeki (66) ve Güler Eder (30) olduğu belirlendi.

Öte yandan otomobilde ölen 3 kişinin Kahramanmaraş’ta ikamet ettiği ve isimlerinin Eyüp, İmirza ve Adalet Aslener Yıldırım olduğu bildirildi. Yıldırım ailesinin Bitlis’te Jandarma Özel Harekat’ta görevli oğullarını ziyaret gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kazada yaralananların ise kamyonette kasasında bulunan Gamze (14), Yeşim (13), Kübra (6), Ela (10), Özhan (20) ve Orhan Eder (35) olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.