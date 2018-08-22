Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 22:02

Bingöl’deki kazada ölen 8 kişinin isimleri belli oldu

Bingöl’de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belli oldu.

Bingöl’deki kazada ölen 8 kişinin isimleri belli oldu

22 Ağustos 2018 22:02


Kaza, bugün öğleden sonra Bingöl- Solhan yolu Şeref mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Solhan’dan Elazığ’daki taziyeye gitmek için yola çıkan 23 K 2946 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen 46 D 9898 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 8 kişi öldü 6 kişi ise yaralandı.


Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri ise belirlendi. Ölenlerden kamyonette bulunanların Solhan ilçe nüfusuna kayıtlı aynı aileden Caner (19), Eda (7), Muzaffer (37), Zeki (66) ve Güler Eder (30) olduğu belirlendi.


Öte yandan otomobilde ölen 3 kişinin Kahramanmaraş’ta ikamet ettiği ve isimlerinin Eyüp, İmirza ve Adalet Aslener Yıldırım olduğu bildirildi. Yıldırım ailesinin Bitlis’te Jandarma Özel Harekat’ta görevli oğullarını ziyaret gitmek için yola çıktığı öğrenildi.


Kazada yaralananların ise kamyonette kasasında bulunan Gamze (14), Yeşim (13), Kübra (6), Ela (10), Özhan (20) ve Orhan Eder (35) olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç