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14 Nisan 2017 10:59

Bingöl’deki selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı

Bingöl’de yaşanan sel felaketinin boyutları günün ağarmasıyla ortaya çıktı.

Bingöl’deki selin zararı gün ağarınca ortaya çıktı

14 Nisan 2017 10:59

Selden dolayı 90 hayvan telef olurken, 25 araç ile bazı evler hasar gördü.


Bingöl’de dün akşam etkili olan şiddetli yağmurun ardından oluşan sel, Çapakçur Deresi vadi yamacında bulunan ev, ahır, araç ve Çapakçur Köprüsü’ne zarar verdi. Dere yatağındaki ahırlarda bulunan 90 hayvan telef olurken, zarar gören araç sayısının 25 olduğu tespit edildi. Çapakçur Deresi üzerinde bulunan eski Çapakçur Köprüsü’nde yaşanan göçükten dolayı köprü çift taraflı trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri gece boyunca köprüde çalışma yaparken, dere yamacında bulunan bazı evler güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, selden dolayı 90 hayvanın telef olduğunu, 25 aracın da zarar gördüğünü aktardı. Aşağı Çarşı Mahallesi Çapakçur Deresi yamacında bulunan bazı yerlerin güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığını belirten Boğatekin, Karlıova ilçesi Çatak bölgesi ile merkez Sancak beldesine bağlı Karapınar, Sudüğünü köylerinde de bazı evlerin sel sularına maruz kaldığını belirtti.


AKUT Bingöl Birim Sorumlusu Ahmet Buzrul ise, selde eski Çapakçur Köprüsü’nün büyük zarar gördüğünü belirterek, "Beklentilerin çok üzerinde bir yağış gerçekleşti. Köprü ve birçok araç sel sularından dolayı zarar gördü. Vatandaşlardan ricamız, mümkün mertebe su havzasına inmesinler ve dere kenarında bulunan evlerde kalmasınlar. Bu bir doğal felakettir, öncesinden alınacak bir tedbir yoktur. Elimizden geldiğince vatandaşları uyarıyoruz, riskli bölgelere girmesinler, su kenarında bulunan ahırların sahipleri hayvanları tahliye etsin. Bodrumlarda yaşayan vatandaşlarımız da su baskınlarına karşı dikkatli olsun” dedi.


Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Veri ve Tahmin Uyarı Merkezi, Bingöl için şiddetliği yağış uyarısını yenileyerek, tedbirli olunmasını istedi.




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