Bingöl’den ABD ve İsrail’e tepki

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail’in saldırıları Bingöl’de protesto edildi. AK Parti öncülüğünde bir araya gelen Cumhur ittifakı ve bazı STK temsilcilerinin yer aldığı protestoda ’Kudüs, Filistin’in başkentidir’ pankartı açıldı,tepki sloganları atıldı. Dörtyol Saat Kulesi önünde yapılan basın açıklamasını grup adına AK Parti Bingöl İl Başkan Yardımcısı Yunus Sadunoğlu okudu.

Sadunoğlu, ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir” dedi.

BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararlarının ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği girişimin sorumsuz ve hukuksuz bir girişim olduğunu ifade eden Sadunoğlu, “ Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail’in, şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanlar olarak, Kudüs’ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur”dedi.

Dua edilmesinin ardından program sona erdi.