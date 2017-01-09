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09 Ocak 2017 13:25

Bingöl’den Halep’e yardım tırı gönderildi

Bingöl’den Halep’e yardım tırı gönderildi

09 Ocak 2017 13:25

İstanbul’da faaliyet gösteren Bingöl İli Derneği (BİN-İL-DER), Kızılay aracılığıyla Halep’e bir tır yardım gönderdi.
BİN-İL-Der Başkanı Halis Atar, ‘Halep’e yardım eli’ sloganıyla başlattıkları yardım kampanyasıyla Suriye’nin Halep kentine bir tır yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi. Atar, “Allah rızası için elimizden geldiğince kardeşlerimize yardım amaçlı bu işi yüklendik. Bizden bu yardımı esirgemeyip destek olan bütün hayırsever kardeşimden Rabbim razı olsun. Topladığımız yardımlar, mağdur Müslüman kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Kızılay’ın ‘yalnız değilsiniz’ tırına yükledi ve yola çıktı” dedi.
Türkiye çapında yardım kampanyaları başlatıldığını belirten Atar, şunları söyledi:
“Ülkemiz, Suriye’deki mazlum kardeşlerimize sahip çıkmaktan bir adım geri durmamıştır. Türkiye’de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin sayısı milyonları aşarken, savaş alanında kalan mağdur aileler için de ülke çapında yardım kampanyaları başlatıldı. Her kesim Suriye’deki kardeşlerimiz için seferber olurken, bizler de karınca kararınca elimizden geldiğinde Müslüman kardeşlerimiz için yardım kampanyası başlattık. Hamdolsun ki topladığımız yardımları Halep’e gönderdik.”



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