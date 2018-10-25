Bingöl'e örnek taziye evi

Bingöl merkeze bağlı Madrak köyünde iş adamı Sadık Bural, tarafından içerisinde gelenlerin kalabileceği misafirhanesi bulunan örnek bir taziye evi yaptırdı. Taziye evinin yaklaşık 1 milyon 100 bin TL'ye mal olduğu belirtildi.

Türkiye'ye örnek bir taziye evi yaptıklarını aktaran Sadık Bural;" Memleketim Bingöl'e olan vefa borcumu taziye evi kazandırarak az da olsa ödedim.Madrak Köyü'nde yaptığımız taziye evinde kadın ve erkekler için ayrı bölümler hazırladık. Dışarıdan gelen insanlar çoğu zaman konaklama sorunu yaşıyor. Tabi bunun hastası, yaşlısı ve benzeri durumları var. Bundan dolayı taziye evinin bir bölümünde misafirhane yaptık"dedi.