Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 13:38

Bingöl’e "Sağlıklı Hayat Merkezi"

Bingöl İl Sağlık Müdürü Emin Gündoğnu, kente iki mahalleye Sağlıklı Hayat Merkezi yapılacağını söyledi.

Bingöl’e

18 Haziran 2018 13:38


Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, Sağlıklı Hayat Merkezleri projesi ile açıklamada bulundu.


Sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kent merkezinde İnönü Mahallesi’nde 2 bin 314 metre karelik alanda ve Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesinde bin 542 metre karelik alanda Sağlıklı Hayat Merkezleri inşa edilecek. İl genelinde birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıklar kazandırmak, Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıkları kazandırmak, obeziteyle mücadele etmek, Bağımlılık ve riskli davranış modellerinin yol açtığı sağlık tehditleri ile mücadele etmek, kronik hastalıklarla etkin bir şekilde mücadele etmeyi amaçlamaktadır”dedi.


Hayat Merkezleri inşasının amacına değinen Gündoğdu, “Hastaneye gereksiz başvurunun önüne geçmeyi, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç