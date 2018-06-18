Bingöl’e "Sağlıklı Hayat Merkezi"

Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, Sağlıklı Hayat Merkezleri projesi ile açıklamada bulundu.

Sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kent merkezinde İnönü Mahallesi’nde 2 bin 314 metre karelik alanda ve Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesinde bin 542 metre karelik alanda Sağlıklı Hayat Merkezleri inşa edilecek. İl genelinde birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıklar kazandırmak, Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıkları kazandırmak, obeziteyle mücadele etmek, Bağımlılık ve riskli davranış modellerinin yol açtığı sağlık tehditleri ile mücadele etmek, kronik hastalıklarla etkin bir şekilde mücadele etmeyi amaçlamaktadır”dedi.

Hayat Merkezleri inşasının amacına değinen Gündoğdu, “Hastaneye gereksiz başvurunun önüne geçmeyi, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.