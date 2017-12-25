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25 Aralık 2017 12:56

Bingöl’ü karıştırmak isteyen paylaşımlarla ilgili valilik açıklama yaptı

Bazı sosyal medya hesaplarından Bingöl’ü karıştırmak için gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapılması üzerine valilik açıklama yaparak, vatandaşların bunlara itibar etmemesini istedi.

Bingöl’ü karıştırmak isteyen paylaşımlarla ilgili valilik açıklama yaptı

25 Aralık 2017 12:56


Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarından ’Bingöl’de Tecavüz, Uyuma Bingöl, Susma Bingöl, Bir Genç Kızın Hayatı Daha Karardı’ başlıkları altında gerçeği yansıtmayan paylaşımlarda bulunularak vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yönünde tahrik edildikleri müşahede edilmiştir. Güvenlik birimlerimize intikal eden cinsel istismar ve tecavüz vakalarının öncelikle ve ivedilikle tahkikatı yapılmakta ve sonuçlandırılmaktadır. Son olarak 26.11.2017 tarihinde Emniyet Müdürlüğümüze intikal eden Çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuyla ilgili yapılan tahkikat neticesinde 6 kişi gözaltına alınmış olup bunlardan 5’i adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.


Bingöl’de sosyal medyada paylaşılan tecavüz iddiası bağlamında herhangi bir olay meydana gelmediği de aktarılan açıklamanın devamında, "Yapılan paylaşımların halkı kışkırtarak toplumun huzurunu bozmayı, asayiş ve güvenliğini akamete uğratmayı hedeflediği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medya aracılığıyla yayılmaya çalışılan ve halkı sokağa çağırmak suretiyle huzur ve asayişi bozmayı amaçlayan bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri toplumun huzurunu bozmak isteyenlerin hedeflerine ulaşmalarının önündeki en büyük engel olacaktır. Güvenlik birimlerimiz halkımızın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat görevleri başındadır" ifadelerine yer verildi.




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