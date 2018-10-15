Bingöl'ün çehresini değiştirecek projenin temeli atıldı

Bingöl'de kentin çehresini değiştirecek ödüllü projenin uygulandığı Kentsel Dönüşüm 2. etabının temeli atıldı.

Merkez Kültür Mahallesi'nde uygulanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesi 2.etabının temeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, kurum amirleri ve vatandaşların katılımı ile atıldı.

Bingöl'ün geçmişte depremler yaşamış bir il olduğunu anımsatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu depremler vesilesi ile neredeyse tüm yapısını yenilemiş bir ilimiz. Bulunduğumuz alanda 1971 depreminden sonra yapılar vardı ve artık bir dönüşüm ihtiyacı açıktı. Geçmişte TOKİ ile birçok konut yapıldı. Bunlar önemli gelişmelerdi ama bu alan eksik kalmıştı. Bir anlamda zincirin eksik kalmış o halkasını bu proje ile tamamlamış bulunuyoruz. Artık Bingöl neredeyse bütünüyle bir dönüşüm süreci yaşamış olacak. Bu projenin çok önemli bir özelliği, TOKİ tarafından değil belediyemiz tarafından ve Bingöl'ün kendi yerel kapasitesi ile bu işin yapılması. Bu inşallah hem Bingöl'e hem de çevre illere bir örnek olur. Bu proje Bingöl'e gerçekten farklı bir hava katacak, farklı bir renk getirecek. Sadece konut alanları anlamında bir açılım olmayacak, ticari alanlar anlamında da bir açılım sağlayacak. Çarşı merkezinin açılmasında da buradaki ticari alan büyük bir katkıda bulunmuş olacak” dedi.

İlk olarak hak sahiplerinin evlerinin teslim edilmesi gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, “Hak sahiplerinin alanına öncelik verelim. Bütün bu projeleri yaparken hak sahipleri şüphesiz, kendileri için konut bekliyorlar. Kira yardımları yapılıyor ama biran önce konutlarına kavuşmaları anlamında öncelik verelim. Buna öncelik vermemiz çok isabetli olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Ödül almış bir proje”

Kentsel dönüşümün proje sürecinin anlatan Belediye Başkanı Yücel Barakazi, "Proje hazırlandıktan sonra bakanımızda kat yükseklikleri ile ilgili kuşkularını dile getirmiş, biz birkaç kez bu projeyi değerlendirmemize rağmen sonunda kabul durumuna getirdik. Projenin hazırlanma sürecinde sadece belediyenin teknik birimleri veya yine Bingöl piyasasındaki mühendis ve mimarlarla da sınır kalmadık. Zaman zaman hazırladığımız ön çalışmaları hemşerilerimizle paylaştık, büyük toplantılar yaptık. Onlarında fikirleri aldık, istişarelerde bulunduk. Hatta ilk sunduğumuz alternatif ile şuan yapılacak olan proje arasında da bayağı bir fark oluştu. Projemiz onaylandıktan sonra, yine siyasilerimizin desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gittik. Kira yardımları özellikle bizi düşündüren bir konuydu, desteklerini almak istedik. Gelip hallettiler ve kiralarımız 2017'nin Eylül ayından beri ödenmeye devam ediyor. İnşallah yapımı bitene kadar kiraların devam edeceği hususu sözü verildi. O yüzden hak sahiplerinin bu konuda endişe etmemelerini tavsiye ediyorum. Projemizin bir diğer özelliği ödül almış bir projedir. İnşallah ortaya çıktığında da Bingöl'ün çehresini değiştirecek bir projedir” şeklinde konuştu.

Konuşma ve yapılan duanın ardından Kültür Mahallesi 2.etap Kentsel Dönüşüm projesinin temeli atıldı.