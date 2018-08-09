Bingöl’ün toprak haritası için 280 numune alındı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım Kredi Kooperatifi İl Müdürlüğü tarafından, merkez ve 7 ilçeden 280 toprak numunesi alınarak, Bingöl’ün toprak haritasının çıkarılması için çalışmalara başlandı. Kentin en önemli geçim kaynaklarından birinin tarım olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, tarım alanlarının belirlenmesi için merkez ve 7 ilçeden toprak numunelerinin alındığını söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifi İl Müdürlüğü ile projenin ortaklaşa yürütüldüğünün ifade eden Bahadır; “En önemli geçim kaynağımızın temeli olan toprak bizim için çok değerlidir. Ürettiğimiz ürünlerin daha kaliteli, daha sağlıklı ve toprağımızın daha bilinçli kullanılabilmesi için bitki besleme büyük önem arz etmektedir. İlimizin mevcut toprak yapısını belirleyerek çevreye zarar vermeden bitkisel üretim için gerekli toprak kalitesini optimum seviyeye getirmek amacıyla toprak verimlilik haritasının oluşturulması için çalışmalar başlatıldı" dedi.

Merkez ve 7 ilçeden 280 toprak numunesinin alındığına dikkat çeken Bahadır; “Analize dayalı bitki besleme modern tarımın vazgeçilmez şartıdır. Avrupa Birliğine entegrasyon sürecinde bulunan Ülkemizde modern tarım uygulamaları gereği mutlak suretle çiftçilerimize toprak analizi alışkanlığını kazandırmak gerekmektedir. Bakanlığımız da politikaları gereği toprak analizi yapan çiftçilerimize ayrıca destekleme ödemesi yapmaktadır. İlimizdeki üreticilerin hem bu destekten faydalanması hem de verimli gübre kullanımının yaygınlaştırılması açısından çiftçilere toprak analizi alışkanlığının kazandırılması önceliklerimiz arasındadır. Bu sebeple il müdürlüğümüz teknik personelleri görevlendirilerek, ilimiz merkez ve 7 ilçesinden toplamda 280 adet toprak numunesi alınarak Toprak Verimlilik Haritasının Oluşturulması çalışmaları kapsamında paydaşlarımıza teslim edilmiştir. Alınan her bir toprak örneği için pH, EC, Organik Madde, Kireç, Bünye, Potasyum, Fosfor, Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Bakır, Demir, Çinko, Mangan analizleri yapılacaktır. Analiz sonuçlarına göre ilimizin genel toprak durum raporu oluşturulacak ve yetiştirilecek bitkiler için bitki besleme tavsiye programları hazırlanacaktır”diye bilgi verdi.