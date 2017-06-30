Bingöl’ün yeni valisi göreve başladı

Valiler Kararnamesi’yle Hava yoluyla kente gelen Bingöl Valisi Mantı, Bingöl Havaalanı’nda Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Bayer ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Valilik toplantı salonunda kurum müdürleriyle bir araya gelen Vali Mantı, açıklık ve dürüstlüğün birinci ilkesi olacağını söyledi.

Ülkenin birliği ve beraberliği için hep birlikte devletin yüklemiş olduğu görevleri en güzel şekilde yapacaklarını belirten Ali Mantı, “Bingöl’deki birlik ve kardeşliğin devamı hususunda hep birlikte çalışacağız. Görev süremizde adaletli, hakkaniyetli, hukukun üstünlüğünü esas alan, şeffaf, milli ve manevi değerlere bağlı, açık, katılımcı farklılıkları zenginlik kabul eden bir anlayış içerisinde çalışacağız. İlimizin gelişip kalkınması, huzuru ve güvenliği için hep birlikte devlet ve siyaset adamları, yerel yönetimlerimiz, meslek kuruluşları, basın organları ve halkımızla beraber karşılıklı anlayış ve yardımlaşma duygusuyla hareket edeceğiz. Bugüne kadar başlanmış ve devam eden, planlanan tüm projelerin titiz bir şekilde takibini yapan Bakanımız Cevdet Yılmaz’a, Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger ve il yöneticilerine minnettarım. Aynı hassasiyetle biz de devam edeceğiz. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliği için hassaten Bingöl’ümüzün beraberliği için hep birlikte bir ve beraber çalışacağız” dedi.