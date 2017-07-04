Bitkin düşen baykuş, koruma altına alındı

Alınan bilgiye göre, Bingöl Üniversitesi’nde görevli personellerce kampüs alanı içerisinde uçamaz halde bulunan bir baykuş, Bingöl Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kampüs alanından alınan baykuş, Bingöl Belediyesi Hayvan Bakımevi’nde koruma altına alındı. Bingöl Belediyesi Veteriner Hekim Yusuf Tamer Kendi, bitkin halde bulunan baykuşun, fiziki durumunda herhangi bir sorun tespit etmediklerini söyledi. Kendi, “Bingöl Üniversitesi personelince uçamaz halde bulunan baykuş, hayvan bakımevinde koruma altına alındı. Yapılan muayenede hayvanın herhangi bir yarasının olmadığı, sadece bitkin düştüğü tespit edildi. Şuanda bakımı devam ediyor. Uçabilir hale geldikten sonra tekrar doğaya salınacak” dedi.