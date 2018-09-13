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Bodrum katta yangın çıktı, ekipler söndürdü

Bingöl’de bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bingöl'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, merkeze bağlı Uydukent Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu Bingöl Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler, yangını üst katlara sıçramadan kontrol altına aldı.


Soğutma çalışmasının ardından yangının neden çıktığı ile ilgili çalışma yapıldığı bildirildi.

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