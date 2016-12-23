Bölgedeki ilk entegre süt tesisi Bingöl’e kazandırılacak

Doğu Anadolu Bölgesi’nde büyük çapta süt entegre tesisinin olmadığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, “İnşallah bu anlamdaki ilk tesisi Bingöl’e kazandırmış olacağız” dedi.

İzmir’in Tire ilçesinde SÜTAŞ Entegre Tesisleri’nin açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, akşam saatlerinde havayoluyla Bingöl’e geldi. Bingöl Havalimanı’nda Vali Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve kurum amirlerince karşılanan Yılmaz, Sütaş’ın Bingöl’e yapmayı planladığı yatırımı değerlendirdi.

Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Sütaş’a Bingöl’e yatırım yapma çağrısı yaptığını belirten Yılmaz, “Sayın tarım bakanımız, sayın başbakanımız ve sayın cumhurbaşkanımız Sütaş’ın gelip Bingöl’e yatırım gerçekleştirmesi hususunda çağrılarını yaptılar. Huzurunuzda öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza Bingöl adına şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Bu çağrıları da, Sütaş’ın yöneticisi Muharrem Yılmaz olumlu yönde niyet beyanında da bulunmuş oldu. Yani en üst düzeyde bu yatırım niyeti teyit edilmiş oldu, tescillenmiş oldu” dedi.

Sütaş yatırımla birlikte istihdamın artacağını vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

“Bu yatırımla birlikte doğrudan istihdamın yanı sıra, dolaylı olarak da çok sayıda insanımız istifade etmiş olacak. Özellikle süt yetiştiricileri çiftçilerimiz istifade edecekler. Bu belli ölçekte diğer yatırımları da desteklemiş olacak. Bahsettiğimiz tesiste entegre bir tesis, Doğu Anadolu hayvancılık bölgesi diyoruz, hayvan varlığının çok önem taşıdığını söylüyoruz ama maalesef Doğu Anadolu’da bir tane bile entegre süt tesisi yok bu ölçekte. İnşallah bu anlamdaki ilk tesisi Bingöl’e kazandırmış olacağız. Bununla birlikte süt üretimi ve hayvancılıkta gelişmiş olacak. Hem doğrudan istihdam hem de sözleşmeli süt alımı şeklindeki süt alımından dolayı binlerce aile bundan istifade etmiş olacak. Çok geniş bir coğrafyada süt toplama işi gerçekleşmiş olacak.”

Bingöl’ün Sütaş yatırımı için ciddi anlamda hazırlıklar yaptığını ifade eden Yılmaz, “Sütaş ile ilgili epeydir bir çalışma yapılıyor. Üniversitemizde meslek yüksekokulunda bölümler açıldı. İleride bu Sütaş yatırımlarını destekleyici bölümleri kurduk ve belli aşamaya getirdik. Toplulaştırmayı da değerlendirerek bu yatırımın yapılacağı alanı oluşturduk. Yani kısacası epeyce ön hazırlıkları yaptık bu konuda ama tabi ki istediğiniz kadar ön hazırlık yapın son noktayı koymadığınız sürece bu işler olmuyor. Çok şükür bugün son nokta konmuş oldu” diye konuştu.

Sütaş yatırımını değerlendiren Vali Köşger ve Belediye Başkanı Barakazi’de, yatırımın Bingöl için önemli olduğunu vurgulayarak, hayırlı olmasını diledi.