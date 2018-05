24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak milletvekili erken genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ülke ve millet açısından son derece önem arz ettiğini belirten Ziya Sözen, bu seçimin varoluş veya yok oluş için dönüm noktası olduğunu belirtti. Sözen, "Bu seçim Cumhuriyet tarihimizde yapılmış ve yapılacak en önemli seçimdir. Bu seçim Ortadoğu coğrafyasında varoluş ve yok oluş mücadelesi veren ülkemizin ayaklarındaki prangalardan kurtulması ve şahlanışının en önemli dönüm noktasıdır. Bunu bilen dış güçler ve içerideki işbirlikçileri, maşaları topyekün olarak hükümetimize karşı ve cumhurbaşkanımıza karşı birleşmişlerdir. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmemesi için bütün kaos plan ve projelerini devreye sokmuş ve sokacaklardır. Çünkü biliyorlar ki; cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bütün dünya mazlum ve mağdurlarının umudu ve sahibidir. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi sadece Türkiye için önem arz etmemekte, bütün Ortadoğu coğrafyasının kaderini etkileyecektir. Bundan dolayı ülke olarak şahlanmamız için ayağa kalkmamız için ayaklarımızdaki prangalardan kurtulmamız için tam bağımsız bir ülke olarak Ortadoğu coğrafyasında varlığımızı sürdürebilmemiz için mutlak suretle cumhurbaşkanımızı başkan olarak seçtirmemiz lazım. Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirmediğimiz taktirde ülke olarak, Ortadoğu coğrafyası olarak dünyadaki mazlum ve mağdurları olarak bizleri zor günler bekleyecektir. Cumhurbaşkanımızı seçtiremediğimiz zaman Türkiye yeniden darbecilerin, vesayetçilerin cirit attığı, istediklerini yaptırdıkları bir ülke haline gelecektir. Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirmediğimiz takdirde ekonomik anlamda başka ülkelerin boyunduru altına girecek IMF’nin kapısında para dilenen bir ülke konuma geleceğiz. Cumhurbaşkanımızı seçtiremediğimiz takdirde eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlar amaçlarına, emellerine yeniden ulaşacaklardır" dedi.

"Kimsenin boyunduruğu altına girmeden yaşamak isteyen cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vermeli"

Ziya Sözen, kimsenin boyunduruğu altına girmeden yaşamak isteyen herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vermesi gerektiğini söyledi. Sözen, "Fikri, dünya görüşü siyasi düşüncesi ne olursa olsun Türkiye’yi seven, ayyıldızlı bayrağına aşık olan, kimsenin boyunduruğa altında olmadan yaşamak isteyen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı cumhurbaşkanımıza oy vererek destek olmalıdır, destek olmak zorundadır. Bu tercih siyasi bir görüşten öte ülkesine milletine karşı bir sorumluluğun gereğidir. Biz şehit aileleri gaziler ve güvenlik korucuları olarak şehitlerimizin canlarını feda ettikleri ayyıldızlı bayrak uğruna, mukaddes değerler uğruna, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yarınları uğruna, tam bağımsız bir Türkiye hayali uğruna dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhurbaşkanımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu ülkede terörün bir daha hortlamaması için bir daha 15 Temmuz darbelerinin yaşanmaması için bir daha e-muhtıralarının yayınlanmaması için üniversite kapılarında okuyan genç kızlarımızın başörtülerinin bir daha başlarından zorla çıkartılmaması için minarelerde ezanımızın susmaması için herkesin dinini rahat yaşayabilmesi, dilini rahat konuşabilmesi için insanlarımızın huzur ve refah içerisinde yaşayabilmesi için dış ülkelere bağımlı yaşamamamız için cumhurbaşkanımıza sahip çıkmalıyız ve sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak bir siyasi partiye veya bir siyasi kişiliğe sahip çıkmanın çok ötesinde ülkesine milletine devletine ayyıldızlı bayrağına sahip çıkmakla eşdeğerdir. Bundan dolayı 24 Haziran seçimleri tarihi bir öneme sahiptir. 24 Haziran tarihinde cumhurbaşkanımız ülkemizin başına başkan olarak geçtiğinde eski Türkiye hayalleri olanların hayalleri boşa çıkacak ülkemizde çıkarmak istedikleri iç kargaşa kaos hevesleri kursaklarında kalacaktır. Gün birlik günüdür gün beraberlik günüdür gün kardeşlik günüdür gün cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenme günüdür gün ta Çanakkale’den bu yana biz Müslümanlarla uğraşan haçlı zihniyetine Osmanlı tokatı atma günüdür. Bu ülkede yaşayan her vatandaşımız bu sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeli ülkemiz için çok büyük bir şans olan cumhurbaşkanımıza tam destek sunmalıdır. Biliyoruz ve inanıyoruz ki zafer ancak inananlarındır. Allah ülkemizi zalimlerin şerrinden korusun ülkemizi bölmeye parçalamaya çalışanlara fırsat vermesin çıkmış olduğu bu haklı dava da cumhurbaşkanımızı ve onun dava arkadaşlarını muzaffer eylesin" diye konuştu.