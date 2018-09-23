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Çağrı merkezinde deprem tatbikatı yapıldı

Bingöl AFAD Müdürlüğü ekipleri tarafından çağrı merkezindeki çalışanlarla tatbikat gerçekleştirildi.


Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), ‘Birey ve Aileler İçin Temel Afet Bilinci Eğitimi' programı kapsamında, kent merkezinde özel bir çağrı merkezinde tatbikat gerçekleştirdi.


Çağrı merkezindeki personele ilk olarak depremle ilgili bilgi verilip tatbikat yapılırken, daha sonra olası yangın durumunda yapılması gerekenler uygulamalı bir şekilde anlatıldı.


İl AFAD Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, Bingöl'ün depremsellik açısından riskli bir il olduğunu belirterek, afet durumlarına karşı her zaman hazır halde olunması gerektiğini vurguladı.


Boğatekin, tatbikatların farklı kurumlarda da periyodik olarak devam edeceğini aktardı.

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