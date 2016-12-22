Çatıdan düşen kar kütleleri iki araca zarar verdi

Bingöl’de dört katlı bir binanın çatı katından düşen kar kütleleri, iki araçta hasar oluşmasına neden oldu.

İnönü Mahallesi Demirciler Sokak’ta park halinde bulunan biri engelli aracı olmak üzere iki aracın üzerine kar kütleleri düştü. Sait Yıldız’a ait 12 AL 376 plakalı engelli araçta büyük çapta hasar oluşurken, diğer aracın tavanında hasar oluştu. Sokakta bulunan işyeri sahipleri ve vatandaşlar, düşen kar kütlelerini araçların üzerinden temizlenerek sahiplerine haber verdi.

Aracını kısa bir süre önce park ettiğini belirten Sait Yıldız, “Aracımı park ettikten kısa bir süre sonra kar kütleleri düştü. Olay anında yolda kimsenin olmaması olası can kaybını önledi. Aracımda büyük çapta hasar meydana geldi” dedi.