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Çiftçilere 134 ton buğday dağıtıldı

Bingöl’deki çiftçilere 134 ton sertifikalı buğday dağıtıldı.

Bingöl'deki çiftçilere 134 ton sertifikalı buğday dağıtıldı.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, sertifikalı buğday yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla, İl Özel İdare destekli yüzde 50 hibeli, 64 ton Bezostaja ve 70 ton Syrena Odeska çeşidi olmak özere toplamda 134 ton sertifikalı buğday dağıtımı yapıldı.


İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, “Sertifikalı Buğday yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi ile sertifikalı buğday kullanılarak buğday üretim miktarı ve kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Buradan hareketle ilimizde buğday yetiştiriciliği yapan üreticilerimizin kalite ve verimde yaşanan artışı gözlemlemesi ile sertifikalı buğday kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefledik. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüzce alımı yapılan sertifikalı buğday tohumlarının dağıtımı çiftçi talep listesi doğrultusunda gerçekleştirildi”dedi.

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