Bazıları Kandil’den atıp tutuyor. Sıra oraya da gelecek” açıklamasını yapmasının ardından ilk destek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Dernekleri Federasyonu’ndan geldi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 24 Haziran Seçimleri öncesi desteğini açıkladı.

Güvenlik korucu camiası olarak, 24 Haziran seçimlerinde ülkenin bekası için cumhur ittifakına destek olacaklarını aktaran Yener, "Biz, cumhur ittifakına riayet edeceğiz.Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz, kararımız budur. Biz her zaman devletimizin hizmetindeyiz, devletimiz, milletimiz için hizmet vermeye hazırız. Milletimizin, ülkemizin bekası için yapılması gereken ne varsa 35 yıldır onu yapmaya çalıştık. Bundan sonra da duruşumuz o olacaktır. Camia olarak bu tercihin faydalı olacağını düşünüyoruz, yararlı olduğunu düşünüyoruz. Bütün şer güçler bize karşı birleşmişken, bizim de burada bir ve beraber olmamız gerekiyor. Bunun için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Sıra Kandil’e de gelecek” açıklamasına destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kandil ile ilgili açıklamasına da değinen Yener, Cumhurbaşkanının terör örgütleriyle ilgili verdiği karara her zaman uyacaklarının altını çizdi. Yener, “Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu ve vereceği kararlar bizim için önemlidir. O kararlara harfiyen uyacağız. Değil ki Kandil’e, nereye girilmemiz gerekiyorsa, biz kayıtsız şartsız, oralara ülkemiz için girmeye hazırız, gireriz” diye konuştu.