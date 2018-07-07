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07 Temmuz 2018 13:44

Deprem simülasyonu tırı Bingöl’de

Depremlere farkındalık kazandırmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) deprem simülasyonu tırı Bingöl’e geldi.

Deprem simülasyonu tırı Bingöl’de

07 Temmuz 2018 13:44


Merkez Dörtyol kavşağında kurulan deprem simülasyonu tırında vatandaşların deprem anında neler yapması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Deprem farkındalığının oluşturulması ve afet bilicinin geliştirilmesi için her yaştan katılımcıya depremlere nasıl davranılacağı, deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği ve doğru davranış şekillerinin neler olduğu, uzmanlar tarafından uygulamalı gösterildi. Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, deprem bilincinin vatandaşlara iyi öğretilmesinin gerektiğini belirtti.


Vatandaşların deprem simülasyonu tırına çok yoğun ilgi gösterdiğini belirten Boğatekin, “Afetlerle birlikte nasıl yaşanır, afetlere hazırlık, güvenli yaşam kültürü, depremden sonra ne yapabiliriz bunları vatandaşlarımıza uygulamalı öğretiyor. Çok önemli. Bu konuda katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız çok duyarlı” dedi.




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