Depremde hasar gören, 600 yıllık tarihi cami onarılıyor

Kiğı ilçesinde Akkoyunlu Devleti döneminde 1413 yılında Pir Ali Bey tarafından inşa ettirildiği ve Balaban (Piltenbey) Camisinin 1734, 1767 ve 1960 ve 2006 yıllarında onarımdan geçtiği biliniyordu. 600 aşkın yıldır ayakta duran tarihi caminin minaresi ve abdesthanesi 3 Aralık 2015 tarihindeki Kigı merkezle depremde zarar görmüştü.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tarihi caminin restorasyonunun geçtiğimiz yıl sonu yapılmasının ardından bu yıl restorasyon çalışmaları da başladı. Caminin yanı sıra çevresinde bulunan tarihi mezarlıklarının da aslına uygun olarak onarılacağı bildirildi.

Tarihi caminin farklı tarihlerde dört kez onarıldığını ifade eden Vakıflar Genel Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Müdürü Metin Evsen, “3 Aralık 2015 yılında Kiğı ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören tarihi Balaban Camii’ni restore çalışmaları nedeniyle ihalesi 2016’nın Aralık ayında yapıldı. Tarihi camimiz, aslına uygun bir şekilde restore edilerek, korunacaktır. Restorasyonun 2018 yılı içerisinde bitmesi planlanıyor"dedi.

Caminin Ana girişinin kuzeyde olduğunu aktarn Evsen," Çatısı kırma çatı şeklinde olup, sac malzeme ile kaplanmıştır. Duvarlarının köşeleri düzgün kesme taş, diğer bölümleri moloz taşlardan yapılmıştır. Batı ve güney cephelerinde 4, doğu cephesinde 2 pencere bulunmaktadır. Minare kesme taştan olup konik bir yapıya sahiptir. Cami girişi kemerli kapıdandır. Üstünde kitabesi bulunmaktadır. Caminin batı tarafında mezarlık alan bulunuyor. Bu mezarlık alanda üzerinde Osmanlıca yazılar yazılı 12 dilimli mezar taşları dağınık bir şekilde yer almaktadır. Bu tarihi yapı, değişik zamanlarda yapılan onarımlarla günümüze kadar gelmiştir”diyerek bilgi verdi.