Dev yatırım, Bingöl’e aylık 60 milyon lira sıcak para bırakacak

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen 19 firma arasında yer alan Sütaş yatırımına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’nin 20 Mayıs 2018 tarihli sayısında yayınlandı. Başbakan Binali Yıldırım da geçtiğimiz Pazar günü Bingöl’ü ziyaretinde kararı müjdelemesinin ardından, merkeze bağlı Çeltiksuyu ve Sarıçiçek köyleri arasında hayata geçirilecek alanda inşaat çalışmaları için start verildiği bildirildi.

"10 bin kişi Sütaş için çalışacak"

733 milyon liralık yatırımla ilgili Bingöl Valisi Ali Mantı, İHA muhabirine açıklamada bulundu. Sütaş’ın yapacağı yatırımın Bingöl başta olmak üzere çevre iller ve Türkiye ekonomisine büyük değer katacağını aktaran Vali Mantı, "Yatırımın hayata geçirilmesiyle ilk etapta bin 100 kişi istihdam edilecek. Bunun bir kısmı teknik eleman bir kısmı ise normal eleman olacak. Daha sonra sözleşmeli çiftçilik yoluyla 10 bin kişi civarında Sütaş için çalışacak Bingöllü vatandaşımız olacak” dedi.

"Aylık 60 milyon lira sıcak para bırakacak"

Sütaş’ın her ay Bingöl’ün ekonomisine 60 milyon TL sıcak para katacağını belirten Vali Mantı, "275 bin nüfusu olan bir şehirde her ay 60 milyon TL gibi bir sıcak paranın girmesi ilimiz için çok büyük bir değerdir. İlimizde mevcut işsizlik oranı ciddi bir oranda yok edilecek. Sadece ilimizde değil, komşu illerdeki işsizlik oranı da ciddi oranda düşecek. Sütaş 300 kilometrelik hedefindeki yerlerde süt toplayarak, diğer illerin ekonomisine çok büyük bir katma değerde bulunacak. Dolayısıyla hep birlikte inanıyoruz ki 3-4 yıl içerisinde gerek Bingöl’ümüz gerekse çevresindeki iller çok ciddi bir ekonomik hamle kalkınmayla karşı karşıya kalacak” diye konuştu.

"Herkes hayvancılıkla uğraşır, et, süt bol olur"

Yumaklı Köyü Muhtarı Şükrü Bakır, "Sütaş Bingöl için büyük bir yatırım. Yapılırsa bütün köylerdeki hizmet daha fazla yapılır ve canlanma olur. Herkes neredeyse iş sahibi olur. Bu Bingöl için büyük bir yatırımdır. Fabrika kurulursa eğer hayvancılıkta tekrar bir canlanma olur. Herkes hayvancılıkla uğraşır, et, süt bol olur” şeklinde konuştu.

Kırsal alandaki köylerde terör olaylarından dolayı hayvancılığın bittiğini altını çizen Rızan Balun ise, "Bingöl 20-30 yıl önce hayvancılığın merkeziydi ama terör nedeniyle baya bir sıkıntı yaşandı bu bölgede. Köyler boşaltıldı, buradaki insanlar yurtlarından göçmek zorunda kaldı. Büyük şehirlere göç eden insanlar burada hayvancılığı ayakta tutanlardı. Verimli tarım arazileri tamamen betonlaşmaya dönüştü ve hayvancılık tamamen öldü. Umarım Sütaş’ın bu yatırımıyla insanlarımız tekrar hayvancılığı canlandıracak” dedi.

Kent merkezinde hayvancılıkla uğraşan Kadir Berdibek de, "Sütaş Bingöl’e gelecek. Bingöl’de hayvancılık Sütaş sayesinde tekrar gelişmiş olacak. Bugün 10 litre süt üretiyorsam, Sütaş geldiğinde sütüm değerleneceği için 20-30 litre süt üreteceğim" ifadelerini kullandı.