Dolarını bozdurana 3 tıraş bedava

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Amerika ve dolara olan tepkiler artarak devam ediyor. Solhan ilçesinde uzun yıllardır erkek kuaförlüğü yapan Erkan İşeri, 250 dolarını bozup makbuz getiren müşteriyi 3 kez ücretsiz tıraş edeceğini açıkladı. İşeri, İş yerinin vitrinine ‘İdmansız depar atan Trump’a kıramp girdi’, ‘250 dolar bozup makbuzuyla gelen 3 tıraş bizden’ ve ‘Bu salonda Amerikan tıraşı yapılmamaktır’ yazıları asarak tepkisini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrılarına destek niteliğinde bir kampanya başlattığını ifade eden Erkan İşeri," İş yerimizin vitrinine birkaç döviz yazıp astım. ‘İdmansız depar atan Trump’a kıramp girdi’, ‘250 dolar bozup makbuzuyla gelen 3 tıraş bizde’ ve ‘Bu salonda Amerikan tıraşı yapılmamaktır’ gibi dövizleri hazırladım. Bundan sonrada doların düşüşü ile ilgili daha farklı tepkilerde ortaya koyabiliriz. Bu hemşerilerimiz tarafından olumlu karşılandı ve bizi mutlu etti. Şimdiye kadar makbuzuyla gelen müşterimiz olmadı fakat dolarını bozup bunu bize iletenler oldu. Dolarını bozduktan sonra ücretsiz tıraşı kabul etmeyenlerde oldu, buda bizi çok gururlandırdı. Her vatandaşın yapması gereken davranış olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Gerekirse elimizle, kolumuzla cevap vereceğiz”

Türk milletinin hesaba katılmadığına değinen İşeri, “Onların hesaplamadıkları şey, bu vatanın içinde milleti var. Ekonomi hesaplarını yapabilirler, siyasi hesapları yapabilirler fakat hesaba katmadıkları bu millet var. Bu millete tehdit nereden gelirse gelsin, kim tarafından gelirse gelsin, bu millet bu tehditlere missi ile cevap verecektir. Gerekirse elimizle, kolumuzla cevap vereceğiz” diye konuştu.

Kuaföre gelen müşteri Ahmet Çiftçi ise, her vatandaşın benzer şekilde ülkeye destek vermesi gerektiğini aktardı.