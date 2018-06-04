Dr. Gündoğdu’dan kene uyarısı

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte kene ısırmalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, Haziran ve Temmuz aylarında en çok vakanın yaşandığını söyledi.

Kene ısırmasıyla oluşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının özel aşı ve tedavi yöntemi olmadığına değinen Gündoğdu, hastalıktan korunma için tedbirlerinin alınmasının önem taşıdığını kaydetti.

Gündoğdu açıklamasında;" Vücuda tutunmuş kene varsa en kısa sürede, vücuda tutunduğu en yakın kısmından pens, cımbız ve eldiven gibi uygun bir malzeme ile tutularak çıkarılmalıdır. Kene kesinlikle çıplak elle çıkarılmamalıdır. Kene, içerisinde çamaşır suyu veya alkol bulunan ağzı kapaklı bir şişe içerisine konur ve çöpe atılır. Kene ne kadar kısa sürede vücuttan uzaklaştırılırsa hastalık riski de o kadar azalır. Kişi eğer keneyi kendisi çıkaramayacaksa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Kene tutunmasından sonra kişi kendisini 10 gün süreyle ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kırıklık, halsizlik, belirgin iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetler yönünden takip etmelidir.Bu şikayetlerden herhangi biri görüldüğünde mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Keneleri vücuttan uzaklaştırmak amacıyla, üzerine sigara basmak, gazyağı veya kolonya dökmek gibi yöntemlere başvurulmamalıdır. Tarlada dinlenme sırasında, piknik veya kamp alanlarında yerle doğrudan temas edilmeden, açık renkli örtü serilerek oturulmalıdır. Riskli alanlara giderken açık renkli ve mümkün olduğunca kapalı giysiler tercih edilmelidir”ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Bingöl’de 13 vakanın yaşandığını da dile getiren Gündoğdu, bu vakaların hiç birinin ölümle sonuçlanmadığını ifade etti.