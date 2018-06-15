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15 Haziran 2018 16:37

Dükkanına su girmesinden korkan esnafın zor anları

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yağmur nedeniyle oluşan su birikintisinin bakkal dükkanına girmesinden korkan iş yeri sahibi, tıkanan gideri bulabilmek için uzun süre uğraştı.

Dükkanına su girmesinden korkan esnafın zor anları

15 Haziran 2018 16:37


Meteorolojinin önceden uyardığı sağanak Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili oldu. Öğle saatlerinde yağan yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Bakkal işleten Ömer Şengül de, iş yerinin önündeki gider kapağının tıkanması sonucu oluşan su birikintisini fark etti. Şengül, bunun üzerine pantolonunu çıkartıp, ayağında çorapla suya girdi. Gider kısmını bulan Şengül, elindeki fırça sapıyla tıkanan kısmı açarak suyun gitmesini sağladı.


Herkesin bayramda olduğunu kendisinin çalıştığını ifade eden Şengül, iş yerine su girmesin diye çabaladığını söyledi.




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