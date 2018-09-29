Duyarlı esnafa, Kaymakam Okumuş'tan ziyaret

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin ayakkabı ihtiyacını gidermeye başlayan duyarlı esnafı, Kaymakam Fatih Okumuş ziyaret ederek teşekkür etti.

Solhan Kaymakamı Fatih Okumuş geçtiğimiz günlerde İHA tarafından “Sosyal medya aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin ayakkabı ihtiyacını gideriyor” başlığıyla gündeme getirdiği ayakkabıcı dükkanı olan Rüzgar Bahçıvan'ı iş yerinde ziyaret etti.Ziyarette ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz ayakkabı veren iş yeri sahibi Bahçıvan'a teşekkür eden Okumuş, böyle örnek duyarlı bir davranışı yerinde tebrik etmek için geldiğini söyledi.

Öte yandan iş yeri sahibinin şuana kadar 43 öğrencinin ayakkabı ihtiyacını giderdiği öğrenildi.