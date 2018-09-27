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Emekli maaşını kaybetti,bulanlardan getirmesini istedi

Bingöl’de 80 yaşındaki emekli, bankadan çektiği maaşının bin lirasını kaybetti, bulanlardan getirmesini istedi.

Bingöl'de 80 yaşındaki emekli, bankadan çektiği maaşının bin lirasını kaybetti, bulanlardan getirmesini istedi.


Alınan bilgiye göre, Karlıova ilçesi Kızılçubuk köyünde ikamet eden 80 yaşındaki Musa Özer, geldiği ilçe merkezinde emekli maaşını çekti. Maaşını çektikten sonra elektrik faturasını yatıran ardından hastaneye giden Özer, ilaç almak için geldiği eczanede çektiği emekli maaşının bin lirasının olmadığını fark etti. Parasını düşürmüş olabileceğini düşünen Özer, bulanların kendisine veya polise bildirmesini istedi.

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