Emekliyi bayram ikramiyesi sözü sevindirdi

Başbakan Binali Yıldırım’ın, emekliler için açıkladığı bin liralık bayram ikramiyesi olumlu karşılandı. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ ve Bingöl’de de emekliler bu karara sevindi.

İkramiyenin emeklilere yapılan büyük bir yardım olacağını dile getiren Elazığlı Hanifi Tabar, "Memnun olmayan mı var 12 milyon civarında emekli var. Bunların içinde memnun olmayan var mı zannetmiyorum" dedi.

Yapılan çalışmadan memnun olduğunu vurgulayan Hüseyin Tansoy ise, "Gerek ihtiyarlar, gerek emekliler için yapılan harekete teşekkür ederiz. Allah bereket versin bundan memnunuz memnun olmayanda nankördür. Hükümetin yaptığını bugüne kadar hiçbir hükümet yapmadı. Bu hükümet başımızda olmasaydı biz şimdi burada oturamazdık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür eden Cuma Şahin de, "Bu adamı Allah başımızdan eksik etmesin. Bu giderse Türkiye gider bundan iyisi var mı. İkramiye için Allah razı olsun fakir fukaraya bir ümittir" şeklinde konuştu.

Kendisinin 30 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olduğunu ifade eden Muammer Yantür, "Emeklilerin durumu biraz zayıf ama bir iyileşme var. Devletin ve hükümetin verdiği bazı haklar emekliler için iyi. Bu bayramlarda vereceği ikramiye ara bir takviye oluyor. O bakımdan memnunuz" şeklinde konuştu.

Emeklilerden Bingöllü Ayhan Kızgın, “Aldığım maaş bin 200 TL o da geçimimize zor yetiyor. Eğer devlet bu sözünde duruyor bin TL veriyorsa, bayramda çocuklara kıyafet alırız, onların yüzünü güldürüyoruz. Bayram şekerimizi, etimizi alırız. Allah devletimizden razı olsun” dedi.

Esnaflardan Abdullah Kaya ise, "Devletimizin almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyor ve olumlu buluyoruz. Halk olarak buna ihtiyacımız var, bu bizim için bir faydadır. Bunun sürekli yapılmasını istiyoruz. Bir sefere mahsus kalmasını istemiyoruz, bunun devam etmesini istiyoruz. Bizim emekli maaşımız yetmiyor, birkaç nüfusa bakıyoruz. Bu da bizim için ek masrafları karşılamamızı sağlar” diye konuştu.

Hükümetin özellikle iki bayram öncesi emeklilere bin TL ikramiye vermesinin gerçekten takdir edilmesi gerektiğini aktaran Ahmet Yıldız da, "Bende bir emekli oğluyum. Her emekli bayram öncesi bu parayla ailesinin ihtiyaçlarını karşılayacak. Çok olumlu ve doğru bir karardır" ifadelerini kullandı.