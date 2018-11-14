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Emniyet personeline ‘Yangına Müdahale' eğitimi

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’ün Genç ilçesinde emniyet müdürlüğü personellerine, itfaiye ekipleri tarafından ‘Yangına Müdahale’ eğitimi verildi.

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'ün Genç ilçesinde emniyet müdürlüğü personellerine, itfaiye ekipleri tarafından ‘Yangına Müdahale' eğitimi verildi.


Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline ‘Yangına Müdahale' eğitimi verildi. Teorik olarak verilen eğitimin ardından yangın söndürme tüplerinin kullanımı gösterildi. Daha sonra polis memurları ellerine aldıkları yangın söndürme tüpleri ile bahçede yakılan ateşe müdahale etti.


Emniyet Müdürlüğü personeline yangına müdahale konusunda eğitim verdiklerini belirten İlçe İtfaiye Müdürü Yüksel Barlas, “Yangın ve diğer tatbikatlar hayati önem taşıyor. Gayemiz ve düşüncemiz, vatandaşlarımızı meydana gelebilecek yangınlara karşı nasıl bir tedbir almaları gerektiği konusunda bilgilendirmektir. Vatandaşlarımızın gereksiz yere itfaiye müdürlüğü telefonlarını meşgul ettiği anda gelebilecek bir yangın ihbarı doğru olabilir. Gerekli olmadığı sürece itfaiyenin 110 numara hattı meşgul edilmemelidir. Vatandaşlarımız yangın ihbarında bulunduğu zaman doğru bir şekilde adres bildirmeleri gerekir” dedi.

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