En acı bayramlaşma

Şehit kardeşi de direğe tırmanarak bayrağı göndere çekti.

Geçtiğimiz yıl Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı operasyonunda DEAŞ’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Astsubay Muhammed Koşan’ın kabrini, annesi Fatma, kardeşi Kadir ve yakınları ziyaret etti. Bingöl Belediyesi Asri Mezarlığındaki oğlunun kabir taşını öperek bayramlaşan acılı anne, dakikalarca gözyaşı dökerek şehit oğluna olan özlemini dile getirdi.

Acılı anne, yakınlarının mezarını ziyaret eden vatandaşlar tarafından da teselli edilmeye çalışıldı. Şehit kardeşi Kadir, ağabeyinin mezarlığını sularken, şehidin 1,5 yaşındaki yeğeni senem de mezar taşına sarılarak öptü.

Şehit olacağını önceden söylemiş

Şehit oğlunun göreve çıkmadan önce vedalaştığını belirten anne Koşan, "’Anne, metin olacaksın’ dedi. Bütün arkadaşlarından helallik istemişti, herkese şehit olacağını söylemişti. Demek ki görüyordu, biliyordu" dedi.

Şehidine olan özleminin her geçen gün arttığını belirten anne Koşan, "Şehidimize olan özlem her gün artıyor, hasret çoğalıyor. Oğlum henüz baharındaydı, diğer şehit gençlerimiz de hepsi aynı. Allah onların mekanı cennet eylesin. Kabirleri güllük gülistanlık olsun, Peygamber efendimizin yanında olsunlar. Elden bir şey gelmiyor, vatan sağ olsun. Yüce Rabbim onları şehit edenlerin cezasını verecektir. Bu vatan, şehitlerimiz sayesinde ayaktadır. Onların hepsi şehit oldu, ben kurban olayım onlara" dedi.

Bütün şehitlere Allah’tan rahmet dileyen şehidin kardeşi Kadir Koşan da, ülkenin dört bir köşesinde şehitlerin olduğunu söyledi.

Koşan, "Ahmetler, Mehmetler, Fıratlar, Melikler hepsi vatan için bayrak için şehit oldular. Onlar, bizim rahatlığımız için şehit oluyorlar. Bazen diyorlar ki maaş için bu görevi yapıyorlar ama öyle değil. Onlar bayrak için vatan aşkı için şehit oluyorlar. Bir insanın vatanının elden gitmesi demek, namusunun elden gitmesi demektir. İkinci bayramı da ağabeyimiz olmadan geçiyoruz. Elden bir şey gelmiyor, dua etmekten başkan çaremiz yok" diye konuştu.

Şehit kardeşi bayrağı göndere çekti

Şehitlikteki direğe makaradaki bozukluktan dolayı Türk bayrağı asılmadığını gören Kadir Koşan, metrelerce uzunluktaki direğe tırmanarak sıkışan ipi makaran çıkardı. Daha sonra arabasındaki Türk bayrağını getiren Koşan, yakınlarının yardımıyla Türk Bayrağını ipine bağlayarak göndere çekti.