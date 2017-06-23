Engelli kızın tekerlekli sandalyesini çaldılar

Hırsızlık olayı sonrası eve hapsolan Ezgi, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

Bingöl’ün Genç ilçesinde bu kadarına da pes dedirtecek bir olay yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan 12 yaşındaki görme, yürüme ve konuşma engelli Ezgi’nin tekerlekli sandalyesi 4 gün önce evinin önündeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Tekerlekli sandalyesi çalındıktan sonra tamamen eve hapsolan ve dışarı çıkamayan Ezgi’nin zor günler geçirdiğini ve sürekli ağladığını belirten baba Turgut Aslankıray, "Ezgi’nin yüzde yüz raporu var. Görme, yürüme ve konuşma engelli kendisi. Ezgi hep böyle oturuyor evde annesi bakıyor sürekli. 4 gün öncede ezginin tekerlekli sandalyesini çaldılar. Bunun adı insafsızlıktır vicdansızlıktır. Tekerlekli sandalyesi çalındığı için dışarı çıkartamıyoruz. Maddi durumum da olmadığı için şuanda alamıyorum. Biz Ezgi’ye tekrardan tekerlekli sandalye istiyoruz. Ağlıyor sürekli evde çok sıkılıyor. Dışarı çıkarmamız gerekiyor sürekli çünkü dışarı çıkardığımız zaman biraz rahatlıyor ve ağlaması kesiliyor. Vicdansızlar acımadılar bu çocuğa. İnşallah bir tekerlekli sandalye yardımı gelir bizde rahat ederiz" diye konuştu.