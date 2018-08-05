Engelliyi almayan şoföre 2 bin TL ceza kesildi

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi’ndeki durakta halk otobüsüne binmek isteyen bir engelli araca alınmadı. Engelli vatandaşın el kaldırdığı sırada yeni bir halk otobüsünün geçtiğini fark eden duyarlı bir vatandaş ise, yaşanan durumun fotoğrafını çekerek sosyal medya üzerinden paylaştı. Bunun üzerine Bingöl Belediyesi zabıta ekipleri, çekilen fotoğraftaki aracı tespit ederek hakkında ‘Emre Aykırı Davranma’ suçundan dolayı 2 bin TL ceza kesti.

Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin şehir içinde hizmet veren 3 halk otobüsüne de cezai işlem uyguladığı öğrenildi.