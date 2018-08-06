Eşekle uçuruma yuvarlandı, 112 ekipleri kurtardı

Olay, Yedisu ilçesine bağlı Kaşıklı köyü Bağırdağı Yaylasında meydana geldi. Yaylada bulunan Tekin Doğan, hayvanlarını otlatmaya götürdü. Hayvanlarla birlikte ilerleyen Doğan, dengesini kaybederek bindiği eşekle birlikte uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 1 saat sonra köylüler tarafından uçurumu düştüğü fark edilen Doğan’ın imdadına, haber verilmesi üzerine 112 sağlık ekipleri yetişti. Sedye ve kızak yardımı ile saatler süren çalışmayla kurtarılan Doğan, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doğan’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.