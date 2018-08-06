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06 Ağustos 2018 16:45

Eşekle uçuruma yuvarlandı, 112 ekipleri kurtardı

Bingöl’de bindiği eşekle birlikte yuvarlanan 41 yaşındaki Tekin Doğan, 112 acil servis ekiplerince düştüğü uçurumdan kurtarıldı.

Eşekle uçuruma yuvarlandı, 112 ekipleri kurtardı

06 Ağustos 2018 16:45


Olay, Yedisu ilçesine bağlı Kaşıklı köyü Bağırdağı Yaylasında meydana geldi. Yaylada bulunan Tekin Doğan, hayvanlarını otlatmaya götürdü. Hayvanlarla birlikte ilerleyen Doğan, dengesini kaybederek bindiği eşekle birlikte uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 1 saat sonra köylüler tarafından uçurumu düştüğü fark edilen Doğan’ın imdadına, haber verilmesi üzerine 112 sağlık ekipleri yetişti. Sedye ve kızak yardımı ile saatler süren çalışmayla kurtarılan Doğan, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Doğan’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.




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