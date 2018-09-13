Felçli köpek tedavi altına alındı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bel kısmındaki hasardan dolayı felç geçiren köpek, Belediye Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavi altına alındı.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, Karlıova ilçesi Kızılçubuk Köyü'nde felçli bir şekilde bulunan 5 yavrulu anne köpeğin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Karlıova ilçemizin Kızılçubuk Köyü'nde ikamet eden bir vatandaş, bitkin ve yaralı bir şekilde bulduğu 5 yavrulu anne köpek için yardım talebinde bulundu. Belediyemiz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu yaralı köpek bulunduğu yerden alınarak Geçici Hayvan Bakımevine getirildi. Burada uzman personelimiz tarafından ilk kontrolü yapılan köpeğin, bel kısmındaki hasardan dolayı felç geçirdiği tespit edildi. Bakımevinde Müşahede altına alınan anne köpeğin yavrularını ise köylüler sahiplendi” denildi.

“780 hayvana hizmet verildi”

Geçtiğimiz yıl kurulan tesiste her türlü veterinerlik hizmetinin verildiği belirtilen açıklamada, şimdiye kadar 780 hayvana hizmet verildiği aktarıldı.

Açıklamanın devamında , “Orman ve Su İçleri Bakanlığının katkılarıyla faaliyete geçirdiğimiz hayvan bakımevi, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. 16 bin metrekarelik alana sahip tesisimizde, karantina, yavrulu anne, hasta bakım, hayvan müşahede bölümleri ve muayene, veteriner hekim ile idare odalarının yer aldığı bakımevimizde şimdiye kadar 780 hayvana hizmet verildi. Bunlardan tedavileri ve bakımları yapılan 150 hayvan sahiplendirildi” ifadelerine yer verildi.