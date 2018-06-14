FETÖ’ye bahis operasyonunda ’cinayet ve intihar’ detayı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ’Çıkar Amaçlı Organize Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek, Örgüte Üye Olmak, Yardım Etmek, Kurulan Örgüt Faaliyeti Kapsamında Yasadışı Bahis Oynatmak ve Oynanmasına Yer, İmkan Sağlamak, Para Nakline Aracılık Etmek, Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklamak, Nitelikli Yağma ve Suç Üstlenmesi için Tehdit Etmek’ suçları kapsamında çalışma yapıldı. Polisin yaklaşık 7 ay süren planlı çalışmasında, birbiri ile bağlantılı şüphelilerin İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Trabzon, Hatay, İzmir, Adana, Mersin, Kilis,Siirt, Elazığ ve Bingöl’ün de aralarında bulunduğu 15 ilde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Bingöl merkezli 12 ilde 127 şüphelinin yakalanması için operasyon yapıldı. Operasyonda 90 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 45’i emniyetti ifadeleri alınmasının ardından serbest kaldı, 45’i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 26’sı tutuklandı, 19’u ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Paralar FETÖ’ye gitmiş

Savcılık, şüphelilerin sadece Bingöl’de 45 milyon liralık yasa dışı bahis oynayıp, elde edilen paranın 134 milyon 314 bin 717 TL’sini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı sonrasında bankalarına yatırarak, silahlı terör örgütüne finansal destek sağladığını açıkladı.

Yine savcılık açıklamasında, yasa dışı bahis şirketleri ve aracı şirketlerin hesaplarından başta Malta ve KKTC olmak üzere birçok ülkeye para transferi yapıldığı, şu ana kadar yapılan tespitte yurt dışına yapılan transfer miktarının 1 milyar 759 milyon 389 bin 407 TL olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Emniyetten ’intihar ve cinayet’ vurgusu

Bingöl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çıkar amaçlı kurulan örgütün kişi veya kişilerden alacakları tehdit ederek talep ettikleri, alamadıkları kişilere baskı, cebir şiddet, tehdit kullandıkları, hatta borçlarını ödeyemeyecek durumda olan kişilere senet imzalattıkları, bankalardan kredi çektirdikleri, ellerinde bulunan taşınır, taşınmaz mallarını sattırarak alacaklarını tahsilat yoluna gittikleri, tüm bunlar nedeniyle intihara teşebbüs ve hatta yasa dışı bahis parası alacak vereceklerinden dolayı cinayet olaylarının işlendiği, kurulu bulunan aile düzenlerinin yıkılarak dağıldığı, faaliyetlerini sürdüren suç örgütü gruplarının ise gün geçtikçe kazançlarını artırarak suçtan elde ettikleri gelirle suç gelirinin kaynağını gizlemek yasal sisteme dahil etmek amacıyla kendilerine veya yakınlarının üzerlerine taşınır veya taşınmaz mal edindikleri, yine bahis paralarının gönderilerek suç geliri kaynağından uzaklaştırıp yasal sisteme dahil ederek yurt dışına çıkarttırılması için çok sayıda paravan şirketler kurdurdukları ve bankalardan hesaplar açtırdıkları tespit edilmiştir" denildi.

27 araç ile dubleks ev ve iş yerlerine el konuldu

Öte yandan, suç gelirleri ile mücadele kapsamında yapılan incelemede şüpheli şahısların hesaplarına 45 milyon lira para girişi olduğu, 15 şirketin tüm bankalarda bulanan tahmini değeri 2 milyon lira olan hesaplarına, yine şüphelilere ve akrabalarına ait suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 640 bin lira değerinde 27 araca, 2 milyon 845 bin liralık dubleks ev, dükkan ve arsaya da el konulduğu bildirildi.

Ayrıca operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet av tüfeği, 117 bilgisayar, 100 bin TL civarında nakit para, 2 bin 750 euro, 150 bin TL değerinde 3 adet senet, 1 adet 230 bin TL değerinde çek, 50 bin lira değerinde ziynet eşyası ve kumar makinesi ele geçirildiği açıklandı.