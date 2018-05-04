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04 Mayıs 2018 11:44

FKA Mayıs ayı toplantısı Bingöl’de yapıldı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Mayıs ayı yönetim kurulu toplantısı Bingöl’de yapıldı.

FKA Mayıs ayı toplantısı Bingöl’de yapıldı

04 Mayıs 2018 11:44


Bingöl Valiliğinde gerçekleşen toplantıya Bingöl Valisi Ali Mantı, Malatya Valisi Ali Kaban, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile illerin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, il özel idaresi başkanları ve diğer yetkililer katıldı.


FKA Dönem Başkanı Malatya Valisi Ali Kaban, TRBI Bölgesinde, turizmin ve endüstriyel üretimin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesinin amaçlandığını, 19 Milyon TL bütçeli Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek programının başvuru süresinin sona erdiğini söyledi.


Vali Kaban açıklamasında, “ Bu program ile Bölge Turizm Rotaları ve Önemli Turizm Değerlerinin Geliştirilmesi ve Endüstriyel Üretimde Ortak Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bölgemiz genelinde 51 proje başvurusu oldu. Programın proje değerlendirme süreci devam ediyor. Bölgemize ve illerimize hayırlı olmasını temenni ederim. TRBI Bölgesinin kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesi doğrultusunda uygun proje önerilerinin fizibilite ve eklerinin hazırlanması amacıyla tasarlanan 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı, bölgedeki kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik eğitimler düzenlemesi ve ilgili alanlara yönelik uzman desteği sağlanmasına yönelik uygulanacak 2018 Yılı Teknik Destek Programı taslak rehberlerini değerlendireceğiz”dedi.


Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.




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