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25 Aralık 2017 13:41

FKA toplantısı Bingöl’de yapıldı

Fırat Kalkınma Ajansı’nın (FKA) 2017 yılı son toplantısı Bingöl’de yapıldı.

FKA toplantısı Bingöl’de yapıldı

25 Aralık 2017 13:41


FKA Yönetim Kurulu toplantısı Bingöl Valiliği ev sahipliğinden gerçekleştirildi. Toplantıya Malatya Valisi ve FKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaban,Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel,Bingöl Valisi Ali Mantı, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, FKA Genel Sekreteri Mesut Öztop, sanayi ve ticaret odaları ile il genel meclis başkanları katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Bingöl Valisi Ali Mantı, "Bingölümüzün mevcut halini ve içinde bulunduğu durumu, gelişmelerini inşallah yerinde göreceksiniz. Aynı zamanda sizlerin bizlere vereceği fikirleri ayrıca değerlendireceğiz. Sizleri burada görmekten mutluyuz " dedi.


2017 yılının son toplantısını gerçekleştirdiklerini anımsatan Malatya Valisi ve FKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaban, " Toplantımızda, yatırımı, destek ve tanıtımı, stratejilerine yönelik çalışmaları değerlendirileceğiz. Ayrıca, FKA’nın devam eden faaliyetleri ile ilgili konular da görüşülecek ve bazı idari konularla ilgili kararlar alacağız" diye konuştu.




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