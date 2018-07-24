Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 22:01

Fotoğraf çekerken baraj gölüne düşen genç kayboldu

Bingöl’de baraj gölünde fotoğraf çekerken sandaldan suya düşen 16 yaşındaki genç kayboldu.

Fotoğraf çekerken baraj gölüne düşen genç kayboldu

24 Temmuz 2018 22:01

Gencin bulunması için çalışma başlatıldı.


Olay, Solhan ilçesine bağlı Asmakaya köyündeki Yukarı Kalehan Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit’ten ailesi ile birlikte köye gelen Harun Kurt (16), arkadaşıyla birlikte baraj gölüne gitti. Barajda sandala binen iki arkadaş fotoğraf çekmek istedi. Fotoğraf çektiği sırada dengesini kaybeden Kurt suya düştü. Arkadaşının çığlıkları üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, tüm çabalarına rağmen genci bulamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saattir süren aramalara rağmen bulunamayan genci arama çalışmaları sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç