Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 11:25

Fotoğraf çekerken Sandal’dan göle düşen gencin cansız bedeni bulundu

Bingöl’de fotoğraf çekerken sandaldan baraj gölüne düşerek kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından yapılan çalışmayla bulundu.

Fotoğraf çekerken Sandal’dan göle düşen gencin cansız bedeni bulundu

25 Temmuz 2018 11:25


Olay, Solhan ilçesine bağlı Asmakaya köyünde Fırat Nehri Yukarı Kalehan Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit’ten ailesiyle birlikte köye gelen Harun Kurt (16), arkadaşıyla birlikte baraj gölüne gitti. Barajda sandala binen iki arkadaş fotoğraf çekmek istedi. Bu sırada alabora olan sandalda dengesini kaybeden Kurt suya düştü. Arkadaşının çığlıkları üzerine olay yerine gelen vatandaşların tüm çabalarına rağmen genç bulanamayınca kurtarma ekiplerine haber verildi.


Olay yerine Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi. Yaklaşık 10 saatlik arama sonrasında dalgıçlar, sabaha karşı Kurt’un cansız bedenine ulaşarak sudan çıkarttı. Kurt’un cansız bedeni ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç