Genç çiftçilere koyun desteği

Bakanlık tarafından bir süredir uygulanan Genç Çiftçi Projesi kapsamında Bingöl’de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde 18 besiciye koyun dağıtımı yapıldı. Her çiftçiye 34 adet olmak üzere toplam 612 Akkaraman ırkı koyun dağıtımına kurum yetkilileri ve besiciler katıldı.

Bu yıl 52 projenin koyunla ilgili olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütleme Şube Müdürü Ahmet Çibik, 2018 yılı içinde toplamda 6 milyon 390 bin lira çiftçilere hibe desteğinin sağlanacağını söyledi.

Amaçlarının genç çiftçileri kırsal alanda tutmak olduğunun altını çizen Çibik, “Genç çiftçi projesi kapsamında 18 besicimize 32 dişi 2 erkek olmak üzere toplamda 34 adet koyun dağıtımı yaptık. Dağıtımı yaptıktan sonra besicilerimizin hayvanlarının iki yıl boyunca kontrollerini yapacağız. Amacımız, genç çiftçilere kırsal alanlarda tutmak, katma değer sağlamak ve hayvancılık üretimine katkı sağlamaktır. Çiftçilerimizden ricamız, temennimiz hayvan varlığındaki azalışları da dikkate alarak mevcut hayvanlarını çoğaltsınlar. Geriye dönüş olmadan, ülke ekonomisine pozitif katkıda bulunsunlar. Seçilen hayvanlar Van’dan getirildi. Akkaraman ırkı iyi standartlarda bir hayvan ırkıdır. Düzgün bakım ve beslenme koşulları ile birlikte ideal kiloyu yakalamaları mümkün olacak. Besicilerimiz bakım ve beslenme koşullarına uysunlar” dedi.

Genç çiftçi projesinden yararlanan Halil Koçin, “Proje kapsamında bize de 34 koyun çıktı. Devletimizden Allah razı olsun, memnunuz. Hayvancılığı geliştirmek için bizlerde katkı sağlayacağız. Geçimimizi bu şekilde yapıp, hayvanlarımızı çoğaltacağız” ifadelerini kullandı.

Kadın çiftçilerden Müjgan Çelik ise başvurusunun onaylandığını ve kendisine de 34 küçükbaş hayvan verildiğini söyledi.