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Genç Devlet Hastanesinde tatbikat yapıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde hastanede afet eğitimi verilip, yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde hastanede afet eğitimi verilip, yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.


Genç İlçe Devlet Hastanesi'nde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ve İlçe İtfaiye Müdürlüğü tarafından tüm hastane çalışanlarına sivil savunma, doğal afet, hasta tahliyesi, kırmızı kod ve yangın tedbirleri içeren eğitim verildi. Eğitimin ardından deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Yangın tatbikatında hastane personeli yangına uygulamalı olarak müdahale etmeyi öğrendi.Deprem tatbikatında ise, yaralılar enkazdan çıkarılarak başarılı bir şekilde kurtarıldı.


Hastane Müdürü Nurullah Devran, “Sadece sağlık alanında değil bu tür doğal afet anlarında da ne kadar hazırlıklı olduğumuzu anlamak için bu tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikatın çok verimli geçtiğini düşünüyorum"dedi.

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