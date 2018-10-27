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Genç ilçesinde 3 bin ton kömür dağıtılacak

Bingöl’ün Genç ilçesinde ihtiyaç sahiplerine 3 bin ton kömür dağıtımı yapılacağı aktarıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ihtiyaç sahiplerine 3 bin ton kömür dağıtımı yapılacağı aktarıldı.


Genç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü, yoksul ve mağdur vatandaşların soğuk kış gecelerini sıcak ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmeleri için başlatılan çalışmalar kapsamında ilçe merkez ve köylerde toplam 3 bin ton kömür dağıtılacağını bildirdi.


Kömür dağıtımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılacağı belirtilen açıklamada, köylerde hane başına 20'şer, ilçe merkezinde ise hane başına 35 ile 40 torba arasında dağıtım yapılacağı kaydedildi.

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