Genç’te bin 150 aileye destek

Genç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde ihtiyaç sahibi 750 aileye nakdi ve 400 aileye de gıda yardımı yapılarak bayram öncesi ailelerin yüzleri güldürüldü. Genç Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Ramazan Bayramının yaklaşması ile temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya çalıştıklarını aktardı.

imdadına yetiştiklerini belirtti.

Ailelerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla her bir aileye 250 ve 500 lira arasında nakdi yardım yapıldığını belirten Kaymakam Vural,"Ailelerin maddi ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunarak huzurlu ve mutlu bir şekilde bayrama girmesini sağlamaya çalıştık.Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi 400 aileye de gıda desteğinde bulunuldu.Devletimizin sağladığı imkanları ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırmak için vakıftaki arkadaşlarımızla birlikte titizlikle çalışıyoruz"dedi.