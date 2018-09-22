Genç'te, fabrikanın çıkardığı toz nedeniyle vatandaşlar imza topladı

Bingöl'ün Genç ilçesinde zamanla mahalle içinde kalan tuğla fabrikasının tozundan rahatsız olan vatandaşlar, imza toplayarak ilçe belediyesine başvuruda bulundu.

Genç ilçesi Kültür Mahallesinde 1970'li yıllarda kurulan ve o dönem etrafında yapılaşma olmadığı için herhangi bir sorun teşkil etmeyen tuğla fabrikası, bugünlerde evler ile iç içe kalmasından dolayı sorun teşkil etmeye başladı. Tuğla fabrikasının yol açtığı gürültü ve toz kirliliğini ileri süren vatandaşlar, imza topladı.Topladıkları imzalarla beraber şikayet dilekçesini Genç Belediye Başkanı Vekili Mehmet Bezen'e teslim eden mahalle sakinleri, yaşanan sıkıntıyı da aktardı.

Fabrikanın yol açtığı toz kirliğinin mahalle üzerinde toz bulutu oluşturduğunu belirten mahalle sakinlerinden Şule Doğan, “Sonuç eğer bir insan sağlığı ise birilerinin ticari ve amaç çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri bizim için sıkıntıdır. Bundan dolayı sıfır noktamızda olan tuğla fabrikasının kendi toprağına perde beton çekerek, etrafta tozların yayılmasını engellemek etrafa oksijen yayması için ağaçlandırma çalışması yapılması lazım.Sadece açık ranzalarla önlem almışlar filtre takmak bu kadar zor mu gerçekten merak ediyorum.” dedi.

Fabrikanın toz dumanından dolayı çocuğunun astım hastası olduğunu belirten Fatma Artan ise, “Bu tozdan etkileniyor sürekli alerji oluyor. Sürekli Diyarbakır'a götürüp getirmek zorunda kalıyorum. Temizlik yaptığımız zaman toz içeri geliyor. Bunun için ya bu Fabrika'nın kaldırılmasını istiyoruz veya yetkilerimizin bu işe bir çare bulmalarını talep ediyoruz"diye konuştu.

Fabrikada gerekli önlemlerin alınması için imza kampanyası başlattıklarını belirten Meryem Başçik'de, “Bu fabrikanın tozundan ve kömüründen dolayı hiçbir şey yapamıyoruz. Bazı yetkilere ve devlet kurumlarına başvurduk ama maalesef bu kurumlardan hiçbir netice alamadık. Bunun için biz kendi aramızda imza kampanyası başlattık. Bundan bir sonuç alamazsak, eylemli çalışmalara başvuracağız. Kömür tozundan dolayı ne evimize girebiliyoruz, ne bir meyve ekebiliyoruz. Bağ ve bahçelerimizi ekemiyoruz. Çoluk çocuğumuz hep bu yüzden hasta oluyor. Yani bu kömür tozuna bir önlem alınması için ricada bulunuyoruz"ifadelerini kullandı.