Genç’te köy yolları sıcak asfaltla kaplandı

Genç ilçesine bağlı aynı güzergahta bulunan Çanakçı, Gözütok, Yiğitbaşı, Geyikdere köy yollarına İl Özel İdaresi ve Genç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sıcak asfalt döküldü. Toplam 9 kilometre uzunluğundaki yol sıcak asfaltla kaplanırken, diğer köy yollarının da programa alınacağı ve yakın zamanda çalışmalara başlanacağı bildirildi.

Köy yollarının daha önce bozuk olduğunu ve yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten köylüler, “Köy yollarımız şehirlerarası yollarla yarışır duruma geldi. Arabalarımız artık sürekli bozulup sanayiye gitme gereği duymayacak. Bu hizmeti bizlere getiren bütün yetkililere ve yüklenici firma çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandılar.