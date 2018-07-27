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27 Temmuz 2018 09:35

Goalball, görme engellilerin umut ışığı oldu

Bingöl’de ilk kez görme engelli oyunu olan Goalball’a hazırlanan görme engelli sporcular, bu oyunun kendileri için umut ışığı olduğunu söyledi.

Goalball, görme engellilerin umut ışığı oldu

27 Temmuz 2018 09:35


Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen Goalball müsabakalarına Bingöl’deki görme engelli sporcularda ilk kez katılacak. Çankırı’da 29 Temmuz-3 Ağustos Goalball yükselme gurubu müsabakalarına katılacak olan sporcular, Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Oktay Kızar’ın koçluğunda müsabakalara hazırlanıyor.


Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Oktay Kızar, görme engelli sporcuları gönüllü olarak müsabakalara hazırladığın belirterek, onların daha iyi bir takım olacağına inandığını söyledi. Kızar, “Bingöl’de yaşayan görme engelli kardeşlerimize Goalball sporunu tanıtmak ve bu spora katkı sağlamak amacıyla görme engelli arkadaşlarımızı gönüllü olarak hazırlıyorum. Şuan da 3.lig maçları için hazırlık yapmaktayız. Yaklaşık 10 gündür çalışıyoruz, kısa bir zaman dilimi oldu tabi. Bundan sonraki müsabakalarda daha iyi bir takımın, daha iyi bir ekibin oluşacağına inanıyorum. Goalball görme engellilere ait has bir oyundur. Sadece görme engelliler oynayabilir” dedi.


Altı Nokta Körler Derneği Bingöl Şube Başkanı Mücahit Korkutata ise,"Görme engellilere yönelik goalball ve çeşitli spor oyunlarını araştırarak öğrenmiş bulunuyoruz. Bundan dolayı da bu spor dalı ile ilgili çeşitli araştırmalar yaptık. Goalball dünyanın dört bir yanında görme engellilerin oynadığı bir spor dalı ve bu sporda bizim için çok büyük bir ilgi uyandırdı. Görme engelli kardeşlerimizi sosyalleştirmek adına bizde girişimde bulunarak, kulübümüzü kurduk. Allah izniyle 2018 yükselme müsabakalarına iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. 29 Temmuz ve 3 Ağustos arası yapılacak olan müsabakalara kısa süre içinde iyi hazırlandık. Katılacağımız müsabakada görme engellileri temsil ederek, ilimize başarı getirmeyi planlıyoruz. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan Bingöl Valisi Ali Mantı’ya ve her konuda sonuna kadar destekçimiz olan Belediye Başkanımız Yücel Barakazi’ye teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.


Sporcu Sıddık Polat ise, “Görme engelli biri olarak, ilimizde ilk kez görme engelliler için yapılan bu aktiviteye gönüllü olarak katıldım. Amacımız, Türkiye genelinde ilimiz adına güzel bir derece yapmak. Engelliler adına bir başlangıç yaptık ve başaracağımıza inanıyorum”ifadelerini kullandı.




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