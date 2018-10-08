Gülhabar barajı turizme kazandırılıyor

Bingöl Belediyesi proje biriminden yapılan açıklamada, Fırat Kalkınma Ajansı'na (FKA) sunulan ‘Gülbahar Barajının Turizme Kazandırılması Fizibilite Projesi'nin kabul ediği aktarıldı.

288 hektarlık gülbahar barajında uygulanacak projeyle kent turizmine önemli katkıda bulunacağı vurgulanan açıklamada, alanın tamamen dönüştürülmesiyle birçok etkinlik yapılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, “Fırat Kalkınma Ajansı'nın 2018 Yılı Fizibilite Desteği programı kapsamında kabul edilen projemizle Gülbahar barajı çevresini turizme kazandırmayı hedefliyoruz. 288 hektarlık alanda sosyal tesis görsel tasarım ve proje planları, kamp alanı, su sporları, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, liman, iskele, oturma alanları, piknik ve mesire alanları, otopark, güvenlik merkezi, yeşil alan düzenlemesi, çok amaçlı tesis, tiyatro ve konserler için açık hava sahnesi, sportif faaliyetler için okçuluk, futbol, voleybol, tırmanma, ip parkuru, boyatopu gibi alanlar, taş evler, çeşme, wc ve duşluklar yer alacak Havza çalışma planları ve fizibilite raporları hazırlanacak"denildi.