Güvenlik korucularından Kandil operasyonuna tam destek

Sözen, Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları olarak TSK’nın Kandil’deki teröristlere yönelik başlatmış olduğu operasyonu önemsediklerini ve tam destek verdiklerini dile getirdi. Kandil operasyonunun şehit ailelerinin yıllarca beklediği en önemli beklenti olduğunu kaydeden Sözen, bunun gazilerin talebi, yüce milletin en büyük arzusu olduğunu belirtti. Sözen, "Kandilin teröristlerin başına yıkılması ve oraya şanlı bayrağımızın dikilmesi şehitlerimizin ruhuna okunacak fatihadır. Kandil operasyonu ve oraya şanlı bayrağımızın dikilmesi biz şehit ailelerine verilebilecek en büyük ve en anlamlı müjdedir. Kandil sadece terör ele başlarının saklandığı bir yer değil, birçok açıdan stratejik öneme sahip bir yerdir. Kandil stratejik önemi kadar, psikolojik öneme de sahiptir. Terör örgütlerinin en büyük lojistik üstleri, mühimmat depoları, eğitim kampları ve barınma alanları burada bulunmaktadır. Kandil, terör örgütü PKK’nın kara kutusu, arşivi ve canlı hafızasıdır. Yıllardır örgüte katılan hemen her terörist muhakkak Kandil’e gitmekte, ilk eğitimi burada görmektedir. Burada kümelenen büyük terör örgütleri ülkemizin sınırlarına sızarak bir çok eylemi ve saldırıları yapmışlardır. Kandil’e operasyon yapılması yıllarca savunma pozisyonunda olduğumuz evreden taaruz pozisyonuna geçmemiz anlamını taşımaktadır. Yani teröristleri sınırlarımızın içinde karşılamak yerine Cumhurbaşkanımızın dediği gibi taaruz pozisyonuna geçip onları inlerinde etkisiz hale getiriyoruz. Kandil’e girilmesi ile PKK’ya psikolojik olarak da çok büyük darbe vurulmuş olacaktır. Çünkü PKK ve uzantıları yıllarca Kandil’e girilemez, buraya kimse dokunamaz havasına girmişlerdir. Kandil’e girilmesi ile PKK’ya ait girilmeyecek hiç bir alan kalmayacaktır" dedi.

"Kandil operasyonu HDP ve işbirlikçilerini rahatsız ediyor"

Kandil’e operasyon düzenlenmesinden PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin ve diğer işbirlikçilerinin rahatsız olduğunu gördüklerini belirten Ziya Sözen, İHA’ya yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü Kandil’in ele geçirilmesi ile terörün tamamen biteceğini anlayan HDP ve diğer işbirlikçileri panik havasına girmişlerdir. Çünkü HDP kan ve göz yaşından beslenmektedir. Kürt halkının duygularını suistimal ederek siyaset yapmaktadır. Terörün bitecek olması HDP’nin suistimal alanının bitmesi anlamını taşıyacaktır. O yüzden HDP terörün bitmesini istememektedir. Ama HDP istese de istemese de inşallah terör tamamen bitecek, terör halkımızın kaderi olmaktan çıkacaktır. Bundan dolayı Kandil operasyonu terörün bitmesi için en önemli eşiktir. Bundan dolayı bu operasyonun gerçekleştirilmesi talimatını veren ve operasyonu gerçekleştiren başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Milli Savunma Bakanımıza, Genelkurmay Başkanımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin saygı değer mensuplarına teşekkür ediyoruz".