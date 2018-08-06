Güvenlik korucusu, PKK’lı teröristlerce şehit edildi

Olay, merkeze bağlı Sancak Beldesi Sudüğünü köyü Esenler mezrasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, güvenlik korucusu 48 yaşındaki 4 çocuk babası Ahmet Nebi, arılarına bakmak için mezraya gitti. Ailesi, Nebi’den haber alamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine arı kovanlarının olduğu bölgeye giden güvenlik güçleri, Nebi’yi silahla vurularak öldürülmüş olarak buldu.

Yapılan araştırmada Nebi’nin PKK’lı teröristlerce katledildiği belirlendi. Nebi’nin cansız bedeni otopsi için Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.